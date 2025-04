Ilrestodelcarlino.it - Sotto scacco dei ladri: "Due furti in poco tempo. Ormai è una piaga dilagante"

"Questo è il secondo furto in due mesi, siamo stanchi". Con queste parole Mattia Catellani, 41enne proprietario di un’azienda agricola a San Maurizio, esprime tutta la sua frustrazione per una situazione che si trascina da anni. "Negli ultimi dieci anni isono stati cinque e, come è successo a me, isono entrati anche nelle case di tutti i miei vicini". L’ultimo spiacevole episodio risale alla scorsa settimana, ma i problemi sono iniziati già a gennaio. Il primo furto dell’anno è avvenuto il 27: "Sono entrati in casa forzando una finestra vecchia mentre eravamo fuori a cena, probabilmente tra le 21 e mezzanotte. Per fortuna hanno preso solo due chitarre e un aspirapolvere, circa mille euro di valore, anche se il danno più grande è stato affettivo", racconta l’uomo. Un modus operandi collaudato, secondo l’agricoltore: "È evidente che ci hanno spiato, aspettando il momento giusto per colpire.