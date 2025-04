Sospensioni idriche annullate in via Orofino | l' avviso di Sistemi Salerno

Sospensioni idriche programmate per lavori sulla rete idrica in via L. Orofino per i giorni Lunedì 7 e Martedì 8 aprile 2025.Tali Sospensioni idriche saranno riprogrammate non appena risolte le. Salernotoday.it - Sospensioni idriche annullate in via Orofino: l'avviso di Sistemi Salerno Leggi su Salernotoday.it Si comunica che, per sopravvenute problematiche tecniche, si rende necessario annullare entrambe leprogrammate per lavori sulla rete idrica in via L.per i giorni Lunedì 7 e Martedì 8 aprile 2025.Talisaranno riprogrammate non appena risolte le.

