Sono una sposa vergine Non posso fare sesso a causa di una rara malformazione intima che ho scoperto la prima notte di nozze | lo sfogo di Sarah Jones-Green

Laditanto sognata, si è rivelata un incubo. Brutta sorpresa per la sposina 44ennee il marito coetaneo Martin, dopo quattro lunghi anni di fidanzamento.era al settimo cielo non solo perché avevato l’uomo dei suoi sogni, ma anche perché avrebbe donato la verginità al marito, proprio rispettando, alla lettera, i dettami della religione cristiana. Una volta terminata la cerimonia, la coppietta ha festeggiato con amici e parenti, per poi recarsi sul talamo nuziale. Ma lì l’amare sorpresa.hache il suo imene è così spesso che non è in grado di far l’amore con Martin. Il rapporto non si è potuto consumare perché la sposina ha avvertito così tanto dolore da dover fermare il marito. E così è rimasta, suo malgrado.La donna è in lista d’attesa per un’imenectomia, un intervento chirurgico per rimuovere il tessuto in eccesso dall’imene, e ha dichiarato che poterlabbe sentire “completa”.