Sono donne. Una fotografia che mostra, per quanto ancora in maniera silenziosa, quanto questo mestiere si stia ridefinendo. Gender gap: donne più istruite ma di rado ai vertici X ShepherdSchool: dove nasce il pastore modernoNel cuore della campagna toscana, precisamente a Stia in provincia di Arezzo, esiste una scuola dedicata a un mestiere che molti considererebbero del passato. Iodonna.it - Sono tutte laureate, imprenditrici e professioniste riconvertite Leggi su Iodonna.it Se nell’immaginario collettivo, l’idea del pastore è quella di un uomo solitario, avanti con gli anni, che guida il gregge tra i monti con il suo fedele cane, alla ShepherdSchool di Arezzo, la realtà racconta una storia diversa: alla scuola per diventare pastori e allevatori, infatti, su otto studenti iscritti all’edizione 2025, ben seidonne. Una fotografia che mostra, per quanto ancora in maniera silenziosa, quanto questo mestiere si stia ridefinendo. Gender gap: donne più istruite ma di rado ai vertici X ShepherdSchool: dove nasce il pastore modernoNel cuore della campagna toscana, precisamente a Stia in provincia di Arezzo, esiste una scuola dedicata a un mestiere che molti considererebbero del passato.

