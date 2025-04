Ilfattoquotidiano.it - “Sono offesa con Rudy Zerbi, mi deve delle scuse. Dice cose a vanvera, nemmeno lo saluto”: Anna Pettinelli parla del difficile rapporto col collega di Amici 24

non le manda a dire quando si tratta dire del suocon. Durante l’intervista a “Verissimo” del 6 aprile, l’insegnante di canto non ha nascosto il suo disappunto per alcuni atteggiamenti deldei “di Maria De Filippi”. “Quest’anno è peggio degli anni scorsi, non c’è nessuntra di noi. Quest’anno me ne ha fatte di cotte e di crude”, ha dichiarato.ha ammesso di sentirsi profondamenteda alcune dichiarazioni di, rivelando di non volersalutarlo. “offesissima con lui,lo”, ha detto. Sesarebbe disposta ad accettareda parte del? Forse sì, ma solo se non sotto forma di un gesto particolare: “Mi dovrebbe mandare dei fiori, un bigliettino in cui: ‘Forse quest’anno ho un po’ esagerato'”.