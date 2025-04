Sono morti facendo il loro dovere Manfredonia svela il monumento per i carabinieri Pastore e Ferraro

Manfredonia svela il monumento per Francesco Pastore e Francesco Ferraro, di 25 e 27 anni, giovani carabinieri morti in servizio, in un terribile incidente stradale avvenuto a Eboli, nel Salernitano.La cerimonia di inaugurazione dell'opera, realizzata dall’Associazione Nazionale carabinieri. Foggiatoday.it - "Sono morti facendo il loro dovere". Manfredonia svela il monumento per i carabinieri Pastore e Ferraro Leggi su Foggiatoday.it ilper Francescoe Francesco, di 25 e 27 anni, giovaniin servizio, in un terribile incidente stradale avvenuto a Eboli, nel Salernitano.La cerimonia di inaugurazione dell'opera, realizzata dall’Associazione Nazionale

"Sono morti facendo il loro dovere". Manfredonia svela il monumento per i carabinieri Pastore e Ferraro. Italiani travolti da una valanga in Svezia, morti Mattia e Daniele Boer, salvo il terzo fratello Simone: stava. Massimo e Claudio, padre e figlio morti in mare durante battuta di pesca pre natalizia. La loro barca si è rovesciata. Ragazzini entrano in una villa abbandonata: trovano marito e moglie mummificati. "Morti da 3 mesi". Gorla e oggi, le stragi insensate con le loro “vittime collaterali”. 'Morti sul lavoro, lavoratori in nero e sottopagati. Il territorio forse è disattento?". Ne parlano su altre fonti

Morti sotto la valanga, la nonna: “Dicevo loro: siate prudenti. Ti voglio bene l’ultima frase” - Come lei, ha cresciut… (La Stampa) La notizia riportata su altri giornali Mattia e Daniele Boër, fratelli e compagni di tante passioni sportive - sci, moto, parapendio - sono morti nel loro ... (informazione.it)

Gene Hackman e la moglie sono morti per cause naturali. Lei una settimana prima di lui per un virus trasmesso dai topi - Il 12 febbraio, Betsy è uscita per delle commissioni, facendo tappa in una farmacia ... Gene Hackman e Betsy Arakawa, sposati da 34 anni, sono morti per cause naturali, ma la dinamica della tragedia ... (spettacoli.tiscali.it)