"Sono fuori di testa. Hanno un'espressione selvaggia, quasi demoniaca": leoni marini sotto l'effetto di un'alga tossica attaccano i bagnanti

In California, una serie di attacchi dista spaventando numerosie surfisti. Questi esemplari, secondo gli esperti,di un avvelenamento causato da alghe tossiche rosse. Il 30 marzo, a Long Beach, una ragazza di 15 anni, Phoebe Beltran, è stata morsa al braccio destro da un leone marino mentre nuotava. Dopo l’incidente, il capo della sicurezza marina di Long Beach, Gonzalo Medina, ha dichiarato che un simile attacco non era mai avvenuto nei suoi 25 anni di esperienza. I medicicollegato l’aggressività dell’animale all’ingestione di acido domoico, una neurotossina prodotta dalle alghe, che altera profondamente il comportamento degli esemplari.Il 21 marzo, RJ LaMendola, mentre cavalcava le onde a Oxnard, è stato aggredito da un leone marino. Come ha raccontato su Facebook, aveva, priva della curiosità o giocosità che avevo sempre associato ai”.