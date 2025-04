Sondaggio Swg le intenzioni di voto premiano il partiti di governo ma non tutti E la piazza spinge il M5s

intenzioni di voto premiano il partito di Giorgia Meloni. Secondo l’ultimo Sondaggio Swg per il Tg La7 è Fratelli d’Italia a guadagnare di più nell’ultima settimana: con un +0,4% il partito della presidente del Consiglio sfonda la soglia del 30%: per l’esattezza è stimato al 30,2% rispetto al 29,8 del Sondaggio del 31 marzo. Fresco di riconferma – con proclamazione al Congresso avvenuta per acclamazione – sorride anche Matteo Salvini con la Lega che segna un +0,3% e si attesta all’8,7%. Il Carroccio però è ancora dietro a Forza Italia, nonostante il partito guidato da Antonio Tajani registra un calo dello 0,2%, stiamo così a 8,9 punti percentuali.Sul fronte delle opposizioni va bene al Movimento 5 stelle. Dopo il successo della manifestazione a Roma contro il riarmo, il movimento di Giuseppe Conte segna un +0,3% confermandosi terza forza politica al 12,2%. Ilfattoquotidiano.it - Sondaggio Swg, le intenzioni di voto premiano il partiti di governo (ma non tutti). E la piazza spinge il M5s Leggi su Ilfattoquotidiano.it In pieno caos dazi annunciati da Donald Trump lediil partito di Giorgia Meloni. Secondo l’ultimoSwg per il Tg La7 è Fratelli d’Italia a guadagnare di più nell’ultima settimana: con un +0,4% il partito della presidente del Consiglio sfonda la soglia del 30%: per l’esattezza è stimato al 30,2% rispetto al 29,8 deldel 31 marzo. Fresco di riconferma – con proclamazione al Congresso avvenuta per acclamazione – sorride anche Matteo Salvini con la Lega che segna un +0,3% e si attesta all’8,7%. Il Carroccio però è ancora dietro a Forza Italia, nonostante il partito guidato da Antonio Tajani registra un calo dello 0,2%, stiamo così a 8,9 punti percentuali.Sul fronte delle opposizioni va bene al Movimento 5 stelle. Dopo il successo della manifestazione a Roma contro il riarmo, il movimento di Giuseppe Conte segna un +0,3% confermandosi terza forza politica al 12,2%.

Sondaggio Swg, le intenzioni di voto premiano il partiti di governo (ma non tutti). E la piazza spinge il M5s. Sondaggio politico del 17/03/2025: ecco cosa voterebbero gli italiani. Sondaggi politici, chi sale e chi scende nelle intenzioni di voto degli italiani. Nei sondaggi politici Meloni cala al 28,9%, cosa accadrebbe se si votasse oggi?. Ultimi sondaggi ed intenzioni di voto dei partiti. Sondaggi politici, per Noto scatto in avanti di FdI e Pd. Ma i dati Swg vanno in altra direzione. Ne parlano su altre fonti

Sondaggio politico del 7 aprile: come andrebbe se si votasse oggi - Questa settimana le intenzioni di voto degli italiani premiano, tra i partiti maggiori, Fratelli d'Italia +0,4%; Movimento 5 Stelle e Lega +0,3% e Verdi e Sinistra +0,2%. In lieve calo Partito ... (tg.la7.it)

Sondaggi politici Swg 24 marzo 2025: FdI sotto al 30 per cento, cala il Pd - Altra settimana in discesa per Fratelli d’Italia nei sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani. A certificarlo è stata la rilevazione condotta da Swg per Tg La7. Nei dati pubblicati il ... (msn.com)

Sondaggi politici 2025/ Intenzioni di voto: FdI scende sotto il 30%, Lega e Forza Italia crescono - Sondaggi politici 2025: FdI scende sotto il 30% nelle intenzioni di voto, Lega e Forza Italia crescono nel centrodestra. In calo Pd, stabile M5s ... (ilsussidiario.net)