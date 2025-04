Inter-news.it - Sommer: «Bayern Monaco, felice di tornare. Inter, ora serve energia!»

Yannviene in conferenza stampa, alla vigilia di, al fianco del tecnico Simone Inzaghi. Ecco le parole del portiere nerazzurro sull’andata dei quarti di finale di Champions League.Le dichiarazioni rilasciate danella conferenza stampa di vigilia diConosci bene il, qual è la cosa più pericolosa?Sarà molto importante per noi avere tanto coraggio perché hanno un pressing alto e aggressivo. Sono una squadra forte, per noi sarà importante giocare con coraggio, come sempre con l’obiettivo di vincere questa partita.In questo stadio hai fatto il record di parate con due squadre tedesche diverse: a livello personale che emozioni ti dà?Sonodiqui a giocare contro ile con la maglia dell’