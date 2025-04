Sommer | Assenze Bayern Monaco? Uguale per l’Inter Partiamo alla pari!

Sommer parla della sfida contro il Bayern Monaco di domani sera anche su Sky Sport. Di seguito le parole del portiere dell’Inter sulla sfida di Champions League.MATCH EQUILIBRATO – Yann Sommer proteggerà i pali dei nerazzurri nella notte europea che attenderà l’Inter a Monaco di Baviera. Il portiere nerazzurro si è espresso così sul prossimo appuntamento in Champions League: «Ci aspetterà sicuramente una partita molto intensa. Due squadre che amano giocare con la palla tra i piedi e che hanno tanta qualità. Entrambe le squadre fanno un buon pressing alto. Sarà una partita interessante domani certamente». Andrea Paventi prosegue l’Intervista chiedendo al numero 1 dei nerazzurri se ci si potrà aspettare un match equilibrato. Inter-news.it - Sommer: «Assenze Bayern Monaco? Uguale per l’Inter. Partiamo alla pari!» Leggi su Inter-news.it Oltre ad aver risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, Yannparla della sfida contro ildi domani sera anche su Sky Sport. Di seguito le parole del portiere delsulla sfida di Champions League.MATCH EQUILIBRATO – Yannproteggerà i pali dei nerazzurri nella notte europea che attenderàdi Baviera. Il portiere nerazzurro si è espresso così sul prossimo appuntamento in Champions League: «Ci aspetterà sicuramente una partita molto intensa. Due squadre che amano giocare con la ptra i piedi e che hanno tanta qualità. Entrambe le squadre fanno un buon pressing alto. Sarà una partita interessante domani certamente». Andrea Paventi proseguevista chiedendo al numero 1 dei nerazzurri se ci si potrà aspettare un match equilibrato.

