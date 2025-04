Sommer a Sky | Domani sarà una partita intensa! Poche parate in Champions? Difficile da spiegare…

Cosi Yann Sommer, portiere dell'Inter, ai microfoni di Sky in vista della sfida di Domani contro il Bayern Monaco.SUL MATCH DI Domani- «Domani sarà sicuramente una partita intensa tra due squadre a cui piace tener palla, fare pressing alto. sarà una gara interessante»SI PARTE 0-0- «Sì, vediamo. Tutte e due siamo due grandi squadre e anche con una rosa larga. Quindi sì, al Bayern mancano giocatori importanti ma anche a noi quindi sì, siamo pari. Domani vedremo, l'abbiamo preparata bene»MENO parate IN Champions- «È Difficile da spiegare però chiaro che non siamo contenti per l'ultima partita fatta in campionato. Non abbiamo scuse. Domani è molto importante, siamo una squadra che difende molto bene e sarà Difficile per loro attaccarci, mentre nell'ultima partita è stato troppo semplice farlo.

