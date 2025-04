Lopinionista.it - “Solo un sogno”, il nuovo singolo di Fabio Martorana

MILANO – Fuori il video di “un”, ilinedito di, già in radio e disponibile in digitale (Warner Music), prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola.Le note ed il testo di “un”, nascono dall’immaginazione di, per poter avere, magari in un universo parallelo, un mondo diverso, dove non esistono odio, rancore e cattiveria, mapace, libertà e amore, perché oggi una realtà così non esiste, ma può essere purtroppoimmaginata attraverso un, un bellissimo. Con questocosì sentito ed emozionante.“In questo testo parlo di unricorrente in cui mi sento leggero e mi vedo in un mondo privo di dolori, lacrime e conflitti. In questo, tutto è fiorito e ci sono profonda comprensione e amore tra le persone e io – racconta– esprimo il desiderio di poter vivere in questo mondo migliore, libero dall’odio e dal rancore.