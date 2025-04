Rompipallone.it - Solet, arriva la firma ufficiale: annuncio a sorpresa

Il noto giornalista di mercato ha confermato lada parte di: la notizia è un fulmine a ciel sereno.Una delle rivelazioni della stagione 24/25 della Serie A è sicuramente Oumar. Il difensore classe 2000 èto in Italia nella scorsa finestra di calciomercato e in pochi mesi ha conquistato davvero tutti. Il francese sta trascinando l’Udinese a suon di ottime prestazioni e di gol. Il suo attuale rendimento è semplicemente straordinario e mostra tutte le qualità dell’ex Salisburgo. Sono tante le voci che parlano di un suo possibile trasferimento in estate e proprio nelle ultime ore uno dei giornalisti più famosi ha condiviso una notizia che potrebbe avere un impatto decisamente importante sul suo futuro.Cambio agente percon Unique Sports GroupSecondo Fabrizio Romano, il difensore francese ha cambiato il suo entourage: potrebbe essere un segnale importante per il calciomercato.