Softball per l' Italposa è già tempo di tornare in campo | al Buscherini c' è l' Old Parma

Italposa non riposa, appena terminata la sfida, giocata sabato scorso e pareggiata con Caronno, martedì si torna in già campo per il recupero delle gare fra Old Parma e le Forlivesi gare che erano in programma sabato 29 marzo gare non disputate per le avverse condizioni metereologiche. In casa. Forlitoday.it - Softball, per l'Italposa è già tempo di tornare in campo: al Buscherini c'è l'Old Parma Leggi su Forlitoday.it L’non riposa, appena terminata la sfida, giocata sabato scorso e pareggiata con Caronno, martedì si torna in giàper il recupero delle gare fra Olde le Forlivesi gare che erano in programma sabato 29 marzo gare non disputate per le avverse condizioni metereologiche. In casa.

Softball, per l'Italposa è già tempo di tornare in campo: al Buscherini c'è l'Old Parma. ITALPOSA Softball Forlì al via del massimo campionato di softball. Coppe Europee Softball: Italposa Forlì in finale di Premier Cup, successi per Inox Team Saronno e Porta Mortara. Nuovi arrivi in casa ITALPOSA softball Forlì. Softball, forlì costruisce già il futuro. Cinque talenti pronti per i mondiali under 18. Softball, Italposa sfida Macerata. Poi si parte per la Coppa dei Campioni.

