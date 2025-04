Ilrestodelcarlino.it - Sofia Raffaeli conquista il bronzo nella Coppa del Mondo di ritmica a Sofia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’altra straordinaria prova di classe e determinazione per, chela medaglia difinale al cerchio alla prima tappa dideldi, confermandosi tra le protagoniste del panorama internazionale. In una competizione serratissima, l’azzurra ha ottenuto un punteggio di 28.400, che le è valso un meritato terzo posto dietro alla bulgara Stiliana Nikolova, oro con 29.500, e all’ucraina Taisiia Onofriichuk, argento con 28.850. Un podio di assoluto prestigio, in cui ilolimpico a Parigi 2024 ha saputo imporsi grazie a un’esibizione intensa ed elegante. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, già plurimedagliata a livello mondiale e continentale, ha dimostrato ancora una volta di essere una delle ginnaste più complete e spettacolari del circuito nonostante un esordio in salita durante le qualificazioni.