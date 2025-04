Casertanews.it - Società vince l'appalto per i servizi sanitari, l'Asl non adegua i prezzi e viene condannata

Società vince l'appalto per i servizi sanitari, l'Asl non adegua i prezzi e viene condannata.

Vince appalto Consip. Vola il titolo in Borsa.

Pulizie all’università La Sapienza, Idealservice vince in Consiglio di Stato: appalto da 33 milioni.

EXPO 2025 Osaka: Triumph Italy, in RT con Studio Ega e I&F Co, vince la gara per i servizi di Operation ed Event Management nel contesto della partecipazione italiana all'evento.

Teatro Antico e Naxos, "Aditus" vince il ricorso contro la Regione e continua la gestione.

Subappalto o incarico a professionisti esterni? Le differenze.