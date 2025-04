Sms su servizi sanitari l' Ausl Romagna mette in guardia | Fate attenzione è una truffa Segnalate alle forze dell' ordine

Ausl Romagna mette in guardia da un tentativo di truffa via sms. "Alcuni cittadini hanno segnalato agli Uffici Relazioni con il Pubblico, e agli sportelli diaccettazione-prenotazione dell'Ausl Romagna, di aver ricevuto degli sms sul proprio cellulare, con l'invito a contattare un numero di.

