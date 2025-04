Metropolitanmagazine.it - Slow TV, la risposta norvegese (e a misura d’uomo) al binge watching

Netflix & Chill,. Due espressioni che, fino a poco tempo fa, ci avrebbero fatto sorridere al pensiero di trascorrere una serata comodamente sistemati sul divano a divorare la nuova serie aggiunta al catalogo, episodio dopo episodio. Come in tutte le cose, tuttavia, il troppo finisce per “stroppiare” e, nell’ultimo periodo, sta prendendo sempre più piede un approccio totalmente opposto a quello proposto dalla nota casa di produzione. Un’inversione di tendenza, che restituisce allo spettatore ritmi più lenti e a, che prende il nome diTv.La televisione lenta (in: sakte-TV), è un genere di copertura televisiva di un evento ordinario nella sua lunghezza completa. Il suo nome deriva sia dalla lunga durata della trasmissione, sia dal naturale ritmo rilassato dello svolgimento del programma.