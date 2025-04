Sistema anticollisione degli aerei di linea i punti deboli scoperti da un team di ricerca

degli esperimenti di laboratorio, sarebbe particolarmente complesso, ma gli autori dello studio sottolineano la necessità di approfondire il problema e le possibili contromisure Wired.it - Sistema anticollisione degli aerei di linea, i punti deboli scoperti da un team di ricerca Leggi su Wired.it Sfruttarli nel mondo reale, al di fuoriesperimenti di laboratorio, sarebbe particolarmente complesso, ma gli autori dello studio sottono la necessità di approfondire il problema e le possibili contromisure

