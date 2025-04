Sinner questo spiega tutto | gliel’ha insegnato lui

Sinner, la confessione inaspettata ha chiarito uno degli ultimi punti rimasti ancora in sospeso: l'allievo ha decisamente superato il maestro.Ci è voluto del tempo perché uno dei due vuotasse il sacco. Hanno un tale rispetto del loro rapporto che nessuno dei due ha mai voluto che la stampa speculasse su di esso nel modo sbagliato. Sapevamo bene, però, ancor prima che uno dei diretti interessati decidesse di parlare, come mai le loro strade, ad un certo punto, si fossero divise.Sinner, questo spiega tutto: gliel'ha insegnato lui (LaPresse) – Ilveggente.itQuando Jannik Sinner ha mollato Riccardo Piatti non si è lasciato sfuggire nulla. Qualcuno si era già accorto da tempo, tuttavia, del fatto che qualcosa fra loro non andasse più per il verso giusto. "Stai calmo, c****", gli aveva urlato il giocatore altoatesino dal campo, manifestando così una certa insofferenza rispetto alle reazioni del suo coach.

Sinner, questo spiega tutto: gliel’ha insegnato lui - Jannik Sinner, è a lui che ha rubato, evidentemente, il trucco del mestiere: adesso è tutto chiaro, non ci sono più dubbi. (ilveggente.it)

