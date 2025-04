Ilveggente.it - Sinner, quante bugie: la smentita viaggia sui social

Jannik, la clamorosa menzogna aveva già fatto il giro deinetwork: è bastata una frase per mettere tutti a tacere e ristabilire la verità.Lui dice di stare bene, sia fisicamente che mentalmente. Di essersi riposato e di non aver pensato più di tanto – ha fatto bene – al tennis e alla situazione che, finalmente, si è lasciato alle spalle. Ed è questa la cosa che conta. Soprattutto adesso che manca un mese appena al suo, attesissimo, ritorno in campo e alla vita di tutti i giorni.: lasui(LaPresse) – Ilveggente.itIntorno, però, non si parla d’altro che di lui. La vicenda Clostebol continua a tenere banco e Jannik, nel bene e nel male, è ancora sulla bocca di tutti. Qualcuno ne tesse le lodi, qualcun altro lo pungola, ma in fondo, com’è che si dice? Il mondo è bello perché è vario.