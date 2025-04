Secoloditalia.it - Sinner, il rientro a Roma fa tremare i rivali: lo stress di Alcaraz, la sfida di Zverev, e il Colosseo del tennis che attende il suo gladiatore

«Ci ho messo un po’ a ritrovarmi. Però sono qui, non vedo l’ora di tornare». E l’attesa è quasi finita. Il conto alla rovescia è iniziato. Jannik, il talento d’oro delitaliano, orgoglio azzurro e esempio per i giovani sportivi e non, è pronto a tornare. Manca meno di un mese alla fine della squalifica per il discusso caso Clostebol, la famigerata pomata che ha acceso polemiche e sollevato interrogativi che francamente il fuoriclasse altoatesino non meritava di dover affrontare, e tanto meno subire. Ma ora l’aria è cambiata. Il campo lo reclama. E i suoi avversari. pure.pronto a tornare in campoLo scenario si fa rovente in vista degli Internazionali d’Italia a, dove tutti – tifosi, tecnici,– guardano con attesa e un pizzico di timore al ritorno del campione costretto alla panchina – ma sempre in allenamento, per quanto non visibile dagli spalti –.