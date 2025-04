Napolipiu.com - Sinner, confessione drammatica: “Ho sofferto molto” | Il caso doping ha lasciato enormi strascichi

Leggi su Napolipiu.com

: “Ho” Ilha">e il, parole forti: “Ho”. Verità edi una vicenda complessa.La stagione 2025 di Jannikè iniziata con il piede giusto: titolo a Miami, semifinale a Indian Wells e un numero uno mondiale che sembra cucito su misura per lui. Ma dietro i trionfi, le luci e gli applausi, c’è un’ombra che per mesi ha accompagnato il suo cammino.Parliamo della questione legata al, una vicenda mai del tutto chiarita dal grande pubblico e che ha sollevato un polverone mediatico difficile da ignorare. In molti, infatti, hanato e speculato, dimenticando che la giustizia sportiva aveva già fatto il suo corso, con un verdetto che escludeva responsabilità dirette del tennista altoatesino.