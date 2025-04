Ilgiorno.it - Sindrome Vexas, cos’è, sintomi e cure. Scoperti nuovi meccanismi e aperto il primo ambulatorio multidisciplinare

Milano, 7 aprile 2025 – Scoperta solo nel 2020, ladiè una patologia autoinfiammatoria che hae caratteristiche simili a quelle ematologiche: dalla bassa ossigenazione del sangue alla riduzione di globuli bianchi, passando per l’anemia. Un gruppo di ricercatori dell’Istituto San Raffaele – Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget), in collaborazione con la Divisione di Genetica e Biologia Cellulare, ha pubblicato sulla rivista Nature Medicine uno studio che getta luce suialla base di questa grave malattia infiammatoria che esita in insufficienza midollare legata all’invecchiamento e colpisce 1 persona su 4000, prevalentemente di sesso maschile, con età superiore ai 50 anni. Il lavoro è stato coordinato dal dottor Samuele Ferrari, project leader dell’Unità di Nuove Strategie di Terapia Genica, insieme al professor Luigi Naldini, direttore dell’SR-Tiget e ordinario di Istologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e al dottor Giulio Cavalli, immunologo dell’Ospedale San Raffaele sino al 2022.