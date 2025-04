Sindrome di Down l' efficacia della polidatina per migliorare le funzioni psicologiche e neurologiche

Il figlio Enrico è stato per lei un punto di partenza. È stata la sua nascita a spingerla a fare ricerca sulla Sindrome di Down, la stessa del figlio. In lui la dottoressa Rosa Anna Vacca, primo ricercatore del Cnr, con esperienza conclamata nello studio delle basi molecolari e cellulari di.

Sindrome Down, passi avanti per farmaco contro disturbi cognitivi - L'avvio della fase II dello studio clinico sul farmaco sperimentale AEF0217 contro i disturbi cognitivi della sindrome di Down è previsto per il secondo semestre del 2025 e saranno coinvolte almeno 20 ... (ansa.it)

Sindrome di Down. Si studia l'efficacia del "litio" contro disabilità cognitive - La sindrome di Down ha cause genetiche ... alcune disabilità cognitive della sindrome di Down. Tuttavia, per verificare la sua efficacia ed escludere effetti indesiderati nell’uomo, sarà ... (quotidianosanita.it)

Sindrome di Down: cos'è, come si riconosce. Le novità della ricerca e perché ha un ruolo per l'inclusione sociale - Si stima che nel mondo siano 5,4 milioni le persone con sindrome di Down, circa 38mila in Italia ... Europea (NCT05748405), che sta testando l’efficacia di una molecola in grado di inibire ... (corriere.it)