Ilrestodelcarlino.it - Sindaci per l’Europa. Patto tra Lepore e Funaro: "Questa piazza ci unisce"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dobbiamo avere fretta. Il mondo cambia velocemente e noi andiamo adagio. Pensate nel 1941 cos’era l’Italia e pensate quali novità c’erano nella testa di quelli che avevano scritto il Manifesto di Ventotene. Ecco, dobbiamo andare avanti anche nei momenti difficilissimi, dobbiamo cercare di capire il futuro e correre verso di esso. Perché non c’è più tempo". È con queste parole di Romano Prodi che si apre la giornata dedicata al, ieri indel Nettuno, organizzata daidi Bologna e di Firenze: tocca all’ex presidente del Consiglio dare il via con un intervento video. Tanti gli ospiti per l’iniziativa nello spirito di Ventotene nata da un’idea di Michele Serra: circa cinquemila bandiere – molte blu, altre della pace – sventolano in centro. Tra gli interventi, Alessandro Bergonzoni, Gad Lerner, Francesca Mannocchi, Paolo Hendel, Marco Malvaldi, diversi attivisti, ricercatori.