Lanazione.it - Sindacati accusano l'assessore Scajola: “Mancato incontro sul Tpl locale”

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 7 aprile 2025 - “La scorsa settimana, al termine dell’tra Cgil,Cisl e Uil, le Categorie Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti unitamente alle Rsa di Atc Esercizio e la proprietà rappresentata dal sindaco Pierluigi Peracchini (giunto a riunione in corso) e gli assessori Manuela Gagliardi e Kristopher Casati – informano dalle segreterie dei–, si era convenuto di chiedere la disponibilità dell’regionale ai Trasporti Marco, a ricevere possibilmente nella giornata del 7 aprile (in coincidenza della sua visita in città) le parti sociali, per comprendere i criteri con cui egli ha modificato le percentuali di riparto dei fondi aggiuntivi, destinati dal Mit alla Regione Liguria, per il 2024 e 2025. Criteri che di fatto penalizzano fortemente il nostro territorio, mettendo in discussione l’equilibrio economico e finanziario di Atc Esercizio e più in generale di tutto il servizio di Tpl”.