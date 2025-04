Mistermovie.it - Simona Ventura al Grande Fratello? Alfonso Signorini verso Pomeriggio Cinque

Le manovre dietro le quinte di Mediaset sembrano essere in pieno fermento. Secondo quanto riportato da LaPresse e confermato anche da Riccardo Signoretti su NuovoTv, si starebbe delineando un cambio importante alla guida di due tra i programmi di punta della rete:potrebbe dire addio alper approdare alla conduzione di una rinnovata edizione diper ildi Canale 5 L’idea dei vertici di rete sarebbe quella di rilanciare il format pomeridiano di Canale 5 con una nuova impostazione e un volto di, capace di contrastare più efficacemente il successo di La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano su Rai 1., giornalista e volto storico del reality show più longevo della televisione italiana, rappresenterebbe la scelta ideale per alzare il livello d’interesse del pubblico e offrire un’impronta più editoriale al programma.