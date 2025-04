Bubinoblog - SIGNORINI RESTA AL GRANDE FRATELLO: “MALELINGUE SPAZZATE VIA. MEDIASET RADDOPPIA”

Alfonsosarebbe stato confermato alla guida delfino al 2027. Il conduttore del reality di Canale 5 ha la fiducia totale dei verticivia echela fiducia. Alfonsoal nel reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al vetriolo, Alfonsoben saldo alla guida della nuova edizione. Altro che sostituzione, ridimensionamento o “pausa di riflessione”:rilancia e lo conferma non per una, ma per due stagioni consecutive.Così si legge su 361 Magazine, testata sempre in prima linea e bene informata sulle vicende che ruotano intorno alla casa più spiata d’Italia. Sarà davvero così o Cologno punterà su altri conduttori?Non è facile trovare un volto disponibile e adatto per un impegno totalizzante come il GF, di cuiè anche autore, per oltre 6 mesi all’anno, raddoppi e sballottamenti in palinsesto compresi.