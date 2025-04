Signora lei è morta! | 66enne attende ristrutturazione del bagno ma scopre che i soldi erano per il funerale

Signora, lei risulta morta”. È questa l’incredibile risposta che una 66enne residente ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, si è sentita dire da una centralinista di una nota azienda torinese specializzata nella ristrutturazione di bagni. La donna, viva e vegeta, era al telefono per chiedere informazioni sul ritardo dei lavori che aveva commissionato e per i quali aveva già versato un anticipo di oltre 8.000 euro.Leggi anche: La truffa del messaggio dalla banca: come evitarlaUna truffa surreale, tra silenzi e bugieLa vicenda ha inizio nel settembre 2023, quando la Signora firma un contratto con l’azienda per rifare il bagno del proprio appartamento. Dopo preventivi e sopralluoghi, versa un acconto importante. Da quel momento, però, nessuna comunicazione e nessun operaio all’orizzonte. Thesocialpost.it - “Signora, lei è morta!”: 66enne attende ristrutturazione del bagno, ma scopre che i soldi erano per il funerale Leggi su Thesocialpost.it , lei risulta”. È questa l’incredibile risposta che unaresidente ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, si è sentita dire da una centralinista di una nota azienda torinese specializzata nelladi bagni. La donna, viva e vegeta, era al telefono per chiedere informazioni sul ritardo dei lavori che aveva commissionato e per i quali aveva già versato un anticipo di oltre 8.000 euro.Leggi anche: La truffa del messaggio dalla banca: come evitarlaUna truffa surreale, tra silenzi e bugieLa vicenda ha inizio nel settembre 2023, quando lafirma un contratto con l’azienda per rifare ildel proprio appartamento. Dopo preventivi e sopralluoghi, versa un acconto importante. Da quel momento, però, nessuna comunicazione e nessun operaio all’orizzonte.

“Signora, lei è morta!”: attende ristrutturazione del bagno, ma scopre che i soldi erano per il funerale - Una 66enne di Auronzo di Cadore (Belluno) scopre che l’impresa (un'azienda torinese) a cui aveva affidato la ristrutturazione del bagno la credeva morta ... (fanpage.it)

“Signora, lei è morta!”: 66enne attende ristrutturazione del bagno, ma scopre che i soldi erano per il funerale - “Signora, lei risulta morta”. È questa l’incredibile risposta che una 66enne residente ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, si è sentita dire da ... (thesocialpost.it)

Scopre che i soldi per la ristrutturazione del bagno erano per il funerale: ‘Signora, è morta’ - Auronzo di Cadore, una signora di 66 anni scopre che i soldi per ristrutturare il bagno sono serviti per il suo funerale: lei però è viva ... (notizie.it)