Lanazione.it - Signa, il 12 aprile riapre il Parco dei Renai

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 72025 - Venticinque anni di natura e divertimento, da sabato 12ildei. Aè tutto pronto per festeggiare la ricorrenza; la nuova stagione si presenta con tanti eventi appuntamenti. Ma la forza delè anche quella di garantire ai cittadini uno spazio a ingresso gratuito dove passare il proprio tempo libero. L’orario sarà dalle 12 alle 20 nei giorni feriali, dalle 9 alle 20 nei festivi. Dopo la chiusura delle scuole, comincerà l’orario estivo fino alle 2 notte. Si parte con il lotto zero, le prime attività ad aprire i battenti saranno ilper bambini coi giochi gonfiabili e la gelateria. A seguire arriveranno tutte le attrazioni che da sempre fanno vivere l’oasi verde azzurra della piana: il ristorante, la piscina semiolimpionica, il minigolf, la spiaggia in sabbia naturale, il noleggio di bici, la parete di arrampicata.