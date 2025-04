Siena sbocciano iniziative Olimpiadi del soccorso gli studenti vincitori In 500 per ’Vivicittà’

studenti toscani impegnati nella terza edizione delle Olimpiadi del soccorso, evento che ogni anno vede coinvolti molti istituti in tutta Italia, con l'intento di promuovere una cultura del soccorso tra i più giovani. Nella competizione regionale, si sono classificati per primi gli studenti dell'Istituto Fermi di San Marcello Pistoiese. I vincitori, rappresenteranno la Toscana alle prossime Olimpiadi Nazionali che si terranno a Scalea il 24 e 25 maggio. Premiati per la scena fuori concorso, dedicata alle necessità psicosociali, gli studenti dell'Istituto Agrario Anzillotti di Pescia. Gli studenti, divisi in 4 squadre, si sono misurati in 6 scenari di emergenza sanitaria di cui uno - fuori concorso - dedicato all'assistenza psicosociale.

