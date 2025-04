Sicurezza una delegazione del sindacato dei poliziotti dal prefetto | Grave disagio per la carenza degli organici

delegazione del Siulp Forlì Cesena, sindacato italiano unitario lavoratori polizia, nei giorni scorsi ha incontrato il prefetto della provincia di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, "al fine di confrontarsi in merito alle maggiori problematiche che affliggono i poliziotti", si legge in una nota.

