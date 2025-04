Dayitalianews.com - Si terranno domani i funerali di Raffaella Korompay, la maestra investita da un trattore mentre era in giro con la sua bicicletta. L’ultimo saluto presso la parrocchia di Sant’Antonio a Cassino

Un tragico incidente sulla DomizianaUn’intera comunità è ancora sconvolta per la tragica scomparsa didi 55 anni residente a Cervaro, travolta e uccisa giovedì scorsopercorreva inun tratto della Domiziana, nel territorio di Mondragone. L’impatto con un autoarticolato, che l’ha centrata in pieno, è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in un ospedale casertano, per la donna non c’è stato nulla da fare.L’addio nella chiesa disi, alle 15:30, nella chiesa di. Una cerimonia che si preannuncia molto partecipata, perchénon era solo un’insegnante, ma un punto di riferimento per intere generazioni di studenti e famiglie. Docente di matematica nella scuola primaria, era conosciuta per la capacità di trasmettere passione, rigore e sensibilità, rendendo la disciplina uno strumento di crescita e ispirazione.