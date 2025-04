Si stacca una valanga sulla Marmolada travolti in due

Una valanga si è staccata sulla Marmolada nella zona di Pian dei Fiacconi oggi, lunedì 7 aprile, ed ha travolto due persone, le cui generalità al momento non sono note. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio e subito si sono alzati in volo gli elicotteri del soccorso alpino, con gli.

