Si sente male alla partita del figlio interviene mamma di un altro ragazzo e lo salva | La nostra eroina

Un uomo si è sentito male sugli spalti mentre assisteva alla partita di calcio del figlio ed è stato salvato grazie all'intervento della mamma di un altro ragazzo, l'infermiera Erika Garofaro. È successo sabato 5 aprile allo Stadio Primo Levi di Settimo Torinese. L'uomo, trasportato in ospedale, sarebbe fuori pericolo.

