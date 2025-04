Si schianta col quad e muore addio a Patric ‘tuttofare’

quad appena acquistato ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muretto. Tragica mattina ieri a Salto di Montese, il paese è sotto choc. Intorno alle 10.45 Patric Malori Zanantoni, 48 anni, artigiano tuttofare molto conosciuto in zona, è morto in un incidente. Da quanto è possibile al momento ricostruire Patric era nei pressi della sua abitazione in via Lotti dove stava guidando un quad comprato da qualche giorno, un mezzo che ricorda la moto, ma è dotato di quattro ruote che gli consentono di percorrere terreni dissestati e strade di ogni genere. Molto prezioso in montagna. L’uomo, nato a Vignola il 17 marzo 1977 ma montesino doc da più generazioni, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il muretto della casa dei vicini, a 50 metri dalla sua abitazione, finendo rovinosamente a terra. Ilrestodelcarlino.it - Si schianta col quad e muore, addio a Patric ‘tuttofare’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Montese (Modena ), 7 aprile 2025 – Un malore? Una manovra sbagliata? Fatto sta che nel provare unappena acquistato ha perso il controllo del mezzo andando arsi contro un muretto. Tragica mattina ieri a Salto di Montese, il paese è sotto choc. Intorno alle 10.45Malori Zanantoni, 48 anni, artigiano tuttofare molto conosciuto in zona, è morto in un incidente. Da quanto è possibile al momento ricostruireera nei pressi della sua abitazione in via Lotti dove stava guidando uncomprato da qualche giorno, un mezzo che ricorda la moto, ma è dotato di quattro ruote che gli consentono di percorrere terreni dissestati e strade di ogni genere. Molto prezioso in montagna. L’uomo, nato a Vignola il 17 marzo 1977 ma montesino doc da più generazioni, ha perso il controllo del veicolo e si èto contro il muretto della casa dei vicini, a 50 metri dalla sua abitazione, finendo rovinosamente a terra.

