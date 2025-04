Bresciatoday.it - Si lancia con il parapendio a 59 anni e si schianta nel bosco

Leggi su Bresciatoday.it

Diversi traumi, alcune fratture e tanta paura per un uomo di 59che, nel pomeriggio di domenica 6 aprile, è precipitato con il suomentre sorvolava l’alto lago di Garda. Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vela, finendo perrsi nei boschi sopra.