Forlitoday.it - Si esamina il ponte sullo scolo Fossatone – Ausa vecchia: chiude un tratto di via dei Gallo Boi

Leggi su Forlitoday.it

undi strada in via deiBoi. Il provvedimento riguarderà il punto dove è presente ilconsorziale “”. Il provvedimento tra il civico 5 e il 7 sarà in vigore per il tempo occorrente all’effettuazione di sondaggi e di relative opere di.