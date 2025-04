Metropolitanmagazine.it - Si chiamano ghost waves e saranno la vostra nuova ossessione: ecco perché

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non sono le solite, classiche onde: ne beach, ne boccoli. Si, quelle onde morbide che rila brughiera e quei romanzi di Jane Austen. Questo look etereo e molto primaverile, ma anche un po’ coquette, rende benissimo su capelli lunghi e mossi, ma niente ci vieta di ricrearlo anche su capelli corti.Le, il look perfetto per i look romanticiIl termine l’ha coniato l’hairstylist Tom Smith, prendendo ispirazione da “The White Lotus”,“ci sono e non ci sono”. Bando agli sleek buns, dunque, e via a onde appena accennate, che disegnano una morbida forma a “S”. Chiaramente, l’effetto desiderato è naturale e spontaneo. Infatti vanno ad esaltare la texture naturale dei capelli, enfatizzando il movimento senza appesantirlo o irrigidirlo (cementarlo, come spiega lo stesso hairstylist).