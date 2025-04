Padovaoggi.it - Si avvicina sempre più il nuovo centro sportivo: lo stato di avanzamento dei lavori

Leggi su Padovaoggi.it

Si entra nel vivo con iper la nascita deldi via Del Santo a Montegrotto Terme: sono terminati in questi giorni idi adeguamento dei campi sportivi di via Lachina che oltre alle nuove recinzioni a norma, e a un impianto di illuminazione completamente rinnovato.