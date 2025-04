Si avvicina Oktagon Valle d’Aosta Michieletto | Sarà un incontro emozionante

Leggi su Sportface.it

Cresce l’attesa per il prossimo evento diche si terrà insabato 7 giugno al Courmayeur Sports Center, che metterà l’una contro l’altra Martinee Sarah Moussaddak. Un evento davvero da non perdere per gli appassionati di kickboxing: il match clou vedrà in palio il titolo mondiale ISKA (categoria di peso fino a 57 kg), sulla distanza dei 5 round. La 32enne aostana, campionessa in carica, sfiderà la 24enne marocchina numero tre del ranking mondiale.una sfida di altissimo livello, visto che entrambe vengono da una vittoria. A febbraio, Moussaddak ha battuto l’ex campionessa olandese del circuito “Glory”, Nina Van Dalum, mentre, poche settimane fa, ha vinto in maniera schiacciante (verdetto unanime sulla distanza dei 3 round), sulla tedesca Charly Glaser.