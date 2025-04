Ilrestodelcarlino.it - Si allontana dalla casa di riposo. Anziano salvato dai carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alcune notti fa i sanitari di unadi cura di Bondeno – allarmati – hanno chiamato il 112 della compagniadi Cento, per unpaziente che si erato facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente i militari della stazione di Bondeno si sono messi alla ricerca dell’uomo ma, durante il tragitto per raggiungere il luogo dell’mento, hanno ricevuto un’altra segnalazione giuntastessa centrale operativa: questa volta era stato segnalato un tentativo di furto in atto. Vista la vicinanza tra ladi cura e l’abitazione dove era stato indicato il compimento del furto, ihanno subito intuito che potesse trattarsi dell’che magari, disorientato, nel cercare di fare rientro nella struttura, avesse sbagliato tuttavia stabile. L’intuito deiè risultato corretto in quanto sul luogo del presunto furto hanno trovato il 90enne in stato confusionale e infreddolito che si è subito affidato alle loro cure.