Shooting fotografico in Palazzo D’Arnolfo per gli studenti dell’Isis Valdarno

studenti della classe 2APA dell’indirizzo “Operatore del Benessere – Acconciatori” dell’Isis Valdarno hanno partecipato a uno Shooting fotografico all’interno del prestigioso Palazzo D’Arnolfo di San Giovanni Valdarno, che ospita anche il Museo delle Terre Nuove. L’iniziativa rientra nel progetto “Rinascimento e Novecento: La Bellezza a Confronto”, un’occasione per esplorare l’evoluzione dell’estetica tra due epoche storiche. Il progetto, promosso dalla Dirigente Scolastica dell’Isis Valdarno Lucia Bacci, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno, con il supporto del Sindaco Valentina Vadi. L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Dipartimento Benessere – Acconciatore, sotto la supervisione della professoressa Barbara Giannini. Lanazione.it - Shooting fotografico in Palazzo D’Arnolfo per gli studenti dell’Isis Valdarno Leggi su Lanazione.it Arezzo, 07 aprile 2025 – Glidella classe 2APA dell’indirizzo “Operatore del Benessere – Acconciatori”hanno partecipato a unoall’interno del prestigiosodi San Giovanni, che ospita anche il Museo delle Terre Nuove. L’iniziativa rientra nel progetto “Rinascimento e Novecento: La Bellezza a Confronto”, un’occasione per esplorare l’evoluzione dell’estetica tra due epoche storiche. Il progetto, promosso dalla Dirigente ScolasticaLucia Bacci, è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di San Giovanni, con il supporto del Sindaco Valentina Vadi. L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Dipartimento Benessere – Acconciatore, sotto la supervisione della professoressa Barbara Giannini.

Shooting fotografico in Palazzo D’Arnolfo per gli studenti dell’Isis Valdarno. Rinascimento e Novecento. Gli studenti dell’ISIS Valdarno protagonisti di uno shooting fotografico al Palazzo d’Arnolfo. “Giorgio Vasari e la Natività. La pittura dei lumi al tempo del Duca Cosimo I”, da sabato in Palazzo d’Arnolfo. Copertina-esclusa Archivi. San Giovanni Valdarno Archivi. Ne parlano su altre fonti

Shooting fotografico in Palazzo D’Arnolfo per gli studenti dell’Isis Valdarno - L’iniziativa rientra nel progetto “Rinascimento e Novecento: La Bellezza a Confronto”, un’occasione per esplorare l’evoluzione dell’estetica tra due epoche storiche. (lanazione.it)

Rinascimento e Novecento. Gli studenti dell’ISIS Valdarno protagonisti di uno shooting fotografico al Palazzo d’Arnolfo - La classe 2APA “Operatore del Benessere – Acconciatori” dell’ISIS Valdarno ha preso parte a uno shooting fotografico nell’ambito del progetto “Rinascimento e Novecento: La Bellezza a Confronto”, che s ... (valdarnopost.it)