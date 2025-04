Shoah a Roma l’inaugurazione del murale ‘The Star of David’ Edith Bruck

Edith Bruck, una delle ultime grandi testimoni dell'Olocausto, sarà presente all'evento che si terrà al Museo della Shoah di Roma dove verrà inaugurato il murale "The Star of David" Edith Bruck dell'artista contemporaneo aleXsandro Palombo. L'opera trova una nuova casa alla Fondazione Museo della Shoah, un atto di memoria e resistenza dopo che, lo scorso gennaio a ridosso della Giorno della Memoria, il murale originale realizzato a Milano e dedicato all'Olocausto e alla lotta contro l'antisemitismo, era stato vandalizzato da un'azione antisemita. La Stella di David che da sempre rappresenta il simbolo dell'unità del popolo ebraico era stata cancellata e il volto di Edith Bruck successivamente sfregiato. L'opera, che raffigura la scrittrice e poetessa Edith Bruck con la divisa a righe dei deportati nei lager nazisti mentre stringe con fierezza la bandiera di Israele, diventa parte della collezione permanente della Fondazione, affiancando "Anti-Semitism, History Repeating" Liliana Segre e Sami Modiano, l'altro murale dell'artista aleXsandro Palombo acquisito dalla Fondazione lo scorso gennaio.

