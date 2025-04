Shigeru Ishiba in Usa | missione per discutere i dazi di Trump sul Giappone

Giapponese Shigeru Ishiba si recherà quanto prima negli Stati Uniti per discutere la delicata questione dei dazi imposti dal presidente Donald Trump, nel tentativo di attenuare il contraccolpo all'economia del Paese del Sol Levante, pesantemente orientata all'esportazione. "Dobbiamo sottolineare chiaramente che il Giappone non sta facendo nulla di ingiusto", ha detto Ishiba durante una sessione parlamentare, definendo "estremamente spiacevole" l'imposizione dei dazi del 24% da parte di Trump, in particolare sul comparto auto, un settore chiave per la nazione. Quotidiano.net - Shigeru Ishiba in Usa: missione per discutere i dazi di Trump sul Giappone Leggi su Quotidiano.net (ANSA) - Tokyo, 07 APR - Il premiersesi recherà quanto prima negli Stati Uniti perla delicata questione deiimposti dal presidente Donald, nel tentativo di attenuare il contraccolpo all'economia del Paese del Sol Levante, pesantemente orientata all'esportazione. "Dobbiamo sottolineare chiaramente che ilnon sta facendo nulla di ingiusto", ha dettodurante una sessione parlamentare, definendo "estremamente spiacevole" l'imposizione deidel 24% da parte di, in particolare sul comparto auto, un settore chiave per la nazione.

