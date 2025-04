Sport.quotidiano.net - Shengelia, ZIzic e Morgan fanno volare la Virtus che a Treviso si riprende la vetta

, 7 aprile 2025 - Continua il momento positivo dellache passa aimponendosi 74-80, e agguanta in classifica Trapani e Brescia. Bella prova per la formazione di Dusko Ivanovic che di fronte ad una volitiva, si impone con merito al termine di una sfida a lungo in bilico, ma che i bianconeri riescono a far propria grazie all’ottima prova di, alla prestazione positiva disottocanestro e alla triple di. Ivanovic in avvio si affida in avvio a Pajola, Cordinier, Clyburn,e Diouf. Parte meglio, con la formazione di Vitucci che mette in campo tanta energia. Lasi affida come sempre al suo totemche, dopo la tripla di Hackett, infila l’8-9 al 5’ per il primo vantaggio bianconero. L’inerzia sembra essere dalla parte della, cona quota 8, mentre dall’altra parte sono Bowman e Paulicap a rispondere colpo su colpo, per il 17-17 del primo quarto.