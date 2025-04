361magazine.com - Shaila shock: dimagrita, in silenzio e sotto attacco. cosa le sta succedendo davvero?

Leggi su 361magazine.com

Fan in allerta, ex nel mirino e indiscrezioni sempre più pesanti. Il caso Gatta esplode sui social. Parla una fonte vicina alla ballerinaLa voce corre veloce nel mondo del gossip, e stavolta ha un nome ben preciso:Gatta. L’ex velina, volto amatissimo di Striscia la Notizia, sarebbe in un momento critico. A lanciare l’allarme è Deianira Marzano, che in diretta su Radio Radio ha raccontato di aver parlato con il manager della ballerina. Secondo quanto riferito,avrebbe perso peso in modo allarmante, travolta da pressioni e attacchi mediatici. “Èuna ghigliottina”, ha dichiarato Marzano. Sui social, l’ondata di preoccupazione è stata immediata.Ma mentre il web si infiamma, fonti vicine aassicurano che la situazione non sarebbe così grave. “Sta bene e sta lavorando su nuovi progetti”, raccontano.