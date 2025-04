Donnapop.it - Shaila Gatta sta vivendo un momento doloroso: la foto sulla bilancia racconta il dramma della gieffina

, ex concorrente del Grande Fratello, staun periodo particolarmente difficile. Dopo la finesua relazione con Lorenzo Spolverato, che ha segnato un capitolonella sua vita, la ballerina si trova a fare i conti con le proprie emozioni e le critiche che le sono piovute addosso.Nei giorni scorsi,ha preso la parola sui social, condividendo unpersonale che riflette il suo stato d’animo attuale. Lapubblicatasua pagina Instagram, in cui apparecon il peso che segna poco più di 51 chili, ha suscitato una serie di reazioni da parte dei suoi follower, molti dei quali si sono preoccupati per il suo benessere. Con questa immagine,ha voluto aprirsi al pubblico ere la sua sofferenza interiore, sperando di ottenere comprensione e rispetto da parte di chi la segue.