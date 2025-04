Latuafonte.com - Shaila Gatta sta male: chili persi e richiesta. Lorenzo rompe il silenzio

dopo il Grande Fratello sta affrontando una situazione davvero inaspettata. Infatti, l’ex Velina di Striscia la Notizia si aspettava, dentro la Casa più spiata d’Italia, che una volta finito il gioco sarebbero arrivate solo cose belle. Invece, con sua sorpresa, è stata eliminata durante la semifinale e tornata alla realtà si è ritrovata a ripercorrere la sua esperienza a fianco aSpolverato. Tante critiche e molti attacchi. Impossibile non ricordare quando Alfonso Signorini la invitava a rivedere meglio il suo atteggiamento, in quanto risultava volgare e sopra le righe. Non solo, vari video le hanno aperto gli occhi su, tanto da arrivare a lasciarlo. Da quel momento, la situazione per lei si è complicata.dopo il GF eSpolverato entra in un incuboLeggi anche: GF,: “Perché ho lasciato? Mai parlato con nessuno”Inaspettatamente,è la concorrente che si sta godendo meno la vita reale dopo il Grande Fratello.